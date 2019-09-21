هدوء في عدة مدن مصرية بعد ليلة من الاحتجاجات

سادت حالة من الهدوء جميع المدن المصرية التي شهدت ليل أمس احتجاجات محدودة، استجابة لدعوات عبر الإنترنت للتظاهر ضد الفساد.

وتجمع ليلة السبت العشرات من المصريين في شوارع العاصمة القاهرة ودمياط والإسكندرية والسويس ومدينة المحلة الكبرى، حسبما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت هذه الاحتجاجات أثناء توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ووصف موقع "الغارديان" هذه الاحتجاجات بـ "النادرة شاركت فيها حشود صغيرة ومبعثرة".

من جهته، وصف موقع "نيويورك تايمز" الاحتجاجات بـ "النادرة وغير العادية"، مؤكدا أن "مئات الشباب الغاضبين" شاركوا بها بعفوية.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تداول واسع لمقاطع فيديو مثيرة للجدل سجلها المقاول والفنان، محمد علي، والتي دعا فيها للخروج والتظاهر ضد الفساد.

المصدر: وكالات