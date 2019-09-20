دعا اللواء حاتم باشات نائب مدير المخابرات المصرية السابق والنائب في البرلمان المصري، لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنها تشكل كيانا مهما في الجامعة.

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ونوه باشات في تصريحات لـ RT، بأن عدم وجود سوريا في جامعة الدول العربية تسبب في فراغ كبير في المجتمع العربي، لأنها تمثل إضافة قوية جدا للجامعة لأنها تحتاج لها.

وأكد اللواء حاتم باشات أنه يدعم عودة سوريا للجامعة العربية ويجب أن يكون دور للجامعة في هذه العودة، متابعا: "يجب أن نهيئ الرأي العام لقبول هذه العودة، ويمكن أن يكون هناك دور كبير لمصر وروسيا فيه".

وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، قد تقدم بمبادرة لإنشاء فريق عمل برلماني ثلاثي يضم روسيا ومصر وسوريا لإعادة الأخيرة إلى "الأسرة العربية".

ومنذ أواسط شهر ديسمبر 2018، اتخذت دول عربية خطوات لتطبيع العلاقات مع دمشق، تزامنا مع تعالي الأصوات الداعية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، التي تم حرمان الحكومة السورية من العضوية فيها عام 2011 بعد نشوب الأزمة في البلاد.

المصدر: RT