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مصر تنفي بيع المباني التاريخية في البلاد

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مصر تنفي بيع المباني التاريخية في البلاد
Reuters
مصر
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نفت الحكومة المصرية أنباء بشأن بيع الحكومة للمباني التاريخية، حيث نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بيانا حول هذا الأمر في تقرير رصد الشائعات والرد عليها.

مصر تنفي بيع المباني التاريخية في البلادبيان الحكومة المصرية
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وأكدت وزارة قطاع الأعمال أنه لا صحة على الإطلاق لبيع الحكومة للمباني التاريخية، موضحة أنه لا يوجد أي تفكير في بيع هذه المباني وذلك باعتبارها ثروة لا تقدر بثمن، وأن هناك خطة لتطوير وترميم تلك المباني.

وأشارت الوزارة إلى أن المباني التاريخية التابعة لشركاتها يصل عددها إلى 351 مبنى من بينها 150 مبنى تاريخيا يعود عمرها إلى أكثر من 120 عاما.

ولفتت إلى أنه جار حاليا وضع خطة تطوير وترميم لتلك المباني، والتطوير سيؤدي إلى تأجير العقارات بما تستحقه لضمان تحقيق عائد يضمن استدامة صيانتها.

المصدر: RT

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