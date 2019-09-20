مقتل قائد عسكري سعودي ضمن التحالف العربي في اليمن

قتل قائد عسكري سعودي ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة وادي حضرموت شرق اليمن.

ونقلت وكالة انباء "شينخوا" الصينية عن ضابط نجا من الانفجار الذي استهدف قائد التحالف بمحافظة حضرموت قوله إن قوات عسكرية يمنية وسعودية يقودها قائد التحالف بالمحافظة شنت عملية ضد مواقع لتنظيم القاعدة في وادي بن علي بمديرية شبام حضرموت، وقد حققت تقدما وسيطرت على مناطق بعد مواجهات محدودة مع عناصر التنظيم.

وأضاف "وقع انفجار بشكل مباشر في المكان الذي كان يتواجد فيه قائد التحالف العتيبي فقتل مباشرة مع اثنين من مرافقيه، فيما قتل آخرون أثناء محاولة إسعافهم".

من جهته، نعى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن هاني بن بريك، العتيبي، وكتب عبر صفحته الخاصة على "تويتر" "أن استشهاد المقدم ركن، بندر بن مزيد العتيبي، هو عمل إرهابي جبان لن يزيدنا إلا عزما على مكافحة الإرهابيين وتطهير المنطقة منهم ومن يقف خلفهم"، مضيفا أن "التضحيات السعودية والإماراتية لا تقدر بثمن".

ببالغ الاعتزاز نبأ استشهاد البطل المقدم ركن بندر بن مزيد العتيبي قائد قوات التحالف المتواجدة في المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت مع عدد من مرافقيه عمل إرهابي جبان لن يزيدنا إلا عزما بمكافحة الإرهابيين وتطهير المنطقة منهم ومن يقف خلفهم.

التضحيات السعودية الإماراتية لاتقدر بثمن. — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) September 19, 2019

وقال مصدر عسكري إنه تم مساء الخميس نقل جثمان قائد التحالف في حضرموت والجنديين السعوديين اللذين قتلا معه على متن طائرة عسكرية إلى بلادهم.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الأولى التابعة للتحالف الدولي التي تتخذ من مدينة سيئون ثاني كبرى مدن حضرموت اليمنية مقرا لها، أعلنت في بيان مقتل 10 عسكريين الخميس، إثر عمليتين منفصلتين شهدتها المحافظة.

وبحسب البيان فإن "ارهابيين استهدفوا ظهر الخميس حافلة نقل في طريق الوديعة بمديرية العبر بعبوات ناسفة، ما أدى إلى مقتل جنديين سعوديين وثلاثة مواطنين يمنيين".

المصدر: "شينخوا"+ RT