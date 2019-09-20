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الحوثيون يتهمون التحالف العربي بتصعيد خطير يهدد اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة

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الحوثيون يتهمون التحالف العربي بتصعيد خطير يهدد اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة
Reuters ABDULJABBAR ZEYAD
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اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثيين اليوم الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، بتهديد اتفاق ستوكهولم إثر التصعيد الخطير في الحديدة.

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التحالف العربي يعلن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المُسيرة شمال الحديدة
التحالف العربي يعلن تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المُسيرة شمال الحديدة

وأعلن  التحالف العربي اليوم، تدمير 4 مواقع لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، خاصة بتجهيز الزوارق المفخخة المُسيرة، في إطار عملية عسكرية بشمال محافظة الحديدة اليمنية.

وحذر رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، اليوم الجمعة، من "انهيار اتفاق السويد عقب التصعيد الخطير من قبل العدوان السعودي الأمريكي بشن غارات مكثفة على الحديدة"، وقال في تغريدة له على "تويتر": "غارات مكثفة على الحديدة في تصعيد خطير من شأنه أن ينسف اتفاق السويد، وعليه فليتحمل التحالف تبعات هذا التصعيد".

وأشار إلى أن "موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن اصبح على المحك".

إلى ذلك حذر رئيس الوفد محمد عبد السلام من استمرار احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية والغذائية القادمة إلى اليمن قائلا: "نذكّر بأن استمرار حجز السفن ومنعها من تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة عمل حربي عدواني يهدد أمن الملاحة البحرية".

المصدر:المسيرة

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