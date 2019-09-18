 
مباشر

حادث مأساوي يتسبب بوفاة طالبة سعودية

أخبار العالم العربي

حادث مأساوي يتسبب بوفاة طالبة سعودية
سبق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mf6p

أكدت إدارة التعليم في منطقة الرياض وفاة طالبة مدرسة أمام منزل أسرتها دهسا تحت عجلات حافلة عند نزولها منها بعد عودتها من المدرسة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة التعليم في منطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي، في بيان له، أن الحافلة المتسببة في وفاة الطالبة تابعة لنقل خاص ولا تتبع للإدارة.

وأضاف الغامدي أن الحادثة وقعت في حي الشفا يوم الثلاثاء بعد نهاية اليوم الدراسي. ونقلت الطالبة إلى مدينة الملك سعود الطبية، حيث توفيت لاحقا.

وأكد أن الإدارة وضعت تنظيمات واشتراطات للنقل الخاص، وأبلغت أولياء الأمور من خلال منسقات النقل المدرسي بتلك التنظيمات، والتي من أهمها التأكد من نظامية السائق، ومؤسسة النقل التي ينتمي لها، وتوفر شروط السلامة فيها.

وذكرت صحيفة "سبق" أن الطالبة الضحية تبلغ من العمر قرابة 14 عاما.

فيما أكدت مصادر لجريدة "الرياض" أن الجهات الأمنية قامت باستدعاء سائق الحافلة الذي دهس الطالبة للتحقيق معه.

وتبين من مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة أن الحادث حصل بسبب إهمال السائق وعدم تأكده من نزول الطالبة وابتعادها عن الحافلة.

المصدر: "سبق" + "الرياض"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حوار طريف بين براد بيت ورائد فضاء أمريكي