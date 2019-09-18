مصر.. حزب حمدين صباحي يلوح بتجميد نشاطه السياسي

أعلن حزب "تيار الكرامة" المصري، الذي يقوده حمدين صباحي، عن احتمالية تجميده نشاطه السياسي في ظل ما وصفه بـ "المشهد العبثي" في البلاد.

وجاء في بيان للحزب، نشر على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "في ظل هذا المشهد العبثي والذي لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم، ويسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل معا في إطار قانوني ودستوري، بل إنه يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى، فإننا في حزب "تيار الكرامة" يأبى ضميرنا الوطني المشاركة في مثل هكذا مشهد، عاجزين عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا، ما قد يدفعنا إلى إعلان تجميد النشاط الحزبي".

هذا وسارعت عدة أحزاب مصرية إلى الرد على إعلان بيان "تيار الكرامة"، حيث أعرب عصام خليل، رئيس حزب "المصريين الأحرار"، عن دهشته واستيائه مما جاء في البيان وما تضمنه من إيماءات تثير علامات الاستفهام وتعكس إعداده بصورة مسبقة دون سند أو دليل.

من جهته، طالب حزب "الجيل الديمقراطي" في بيان "تيار الكرامة" بمراجعة موقفه السياسي، مؤكدا أن المزايدة والاحتجاج تصب في صالح قوى خارجية.

وأضاف حزب الجيل أنه يري أن خيار الحزب خاطئ تاريخيا، ويعبر عن موقف متشدد لا يصلح لاستمرار الممارسة السياسية أو للحفاظ على كيان الحزب وتياره السياسي.

كما أعرب حزب مصر الحديثة، عن استنكاره لبيان حزب "تيار الكرامة" قائلا: "نؤكد أن مثل هذه البيانات لن تحقق أي أهداف سياسية وإنما تصب مباشرة لمصلحة هؤلاء الذين يتربصون بنا جميعا أفرادا وجماعات وطنا وأحزابا، مؤسسات وشعبا دون تمييز أو تفرقة. كما أننا كأحزاب لا يجب أن نمارس دورنا بأن نغسل أيدينا لنقف مع الجانب الخطأ أو ننسحب تاركين وراءنا مجرد خطابات وبيانات دون أن نتحمل مسؤوليتنا في بناء الوطن".

المصدر: RT