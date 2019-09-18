الدفاع السعودية تعرض صورا وفيديو لأسلحة استخدمت في الهجوم على "أرامكو"

عرضت وزارة الدفاع السعودية فيديو وصورا لأسلحة قالت إنها استخدمت في الهجمات على معملي شركة "أرامكو" في بقيق وهجرة خريص، السبت الماضي.

وأكدت الدفاع السعودية على لسان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن الهجوم تم بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة قدمت من إيران.

وأضاف المالكي أن الهجوم نفذ بواسطة 25 طائرة مسيرة وصاروخا دقيقا، واصفا الاعتداء بـ "الممنهج". وأوضحت جداول نشرتها الدفاع السعودية أن موقع بقيق استهدف بـ 18 طائرة مسيرة فيما وجهت 4 صواريخ إلى هجرة خريص، وسقطت 3 صواريخ قبل وصولها إلى الهدف.

المصدر: RT