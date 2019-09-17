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مصادر عسكرية لبنانية لـ RT تكشف عن تطورات في قضية اختفاء ابن عم زوجة الأسد

أخبار العالم العربي

مصادر عسكرية لبنانية لـ RT تكشف عن تطورات في قضية اختفاء ابن عم زوجة الأسد
AFP
(صورة أرشيفية)
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كشفت مصادر عسكرية لبنانية عن العثور على سيارة مرهف الأخرس، ابن عم زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في منطقة خالية على الطريق الدولي طريق "عاليه- شتورا".

وأشارت المصادر في تصريحات لـ RT إلى أن أوراق السيارة كانت بداخلها، مرجحة أن تكون أسباب الخطف إن تم تأكيده "تجارية وليست سياسية".

وقالت إن الأخرس اختفى منذ 3 أيام وليس يومين كما أشيع سابقا، مؤكدة التنسيق بين المخابرات اللبنانية والسورية بخصوص المسألة.

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وذكرت أنه قد يكون اقتيد إلى منطقة البقاع الشمالي أو الأوسط.

وقد أفادت مصادر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأن مخابرات الجيش اللبناني، تحقق في صحة معلومات حول اختفاء الأخرس خلال تواجده في لبنان.

المصدر: RT

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