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السيسي يوجه رسالة للمصريين عن المشروعات في مصر

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السيسي يوجه رسالة للمصريين عن المشروعات في مصر
Reuters
الرئيس السيسي
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة للمواطنين المصريين، وذلك خلال استقباله أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومسؤولي صندوق النقد العربي.

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وقال الرئيس المصري: "أشيد بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة"، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

وتابع السيسي: "الحكومة عازمة على المضي قدما في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد في إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية في مصر".

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء مع المسؤولين العرب تناول استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي وجهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد، وكذلك تحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي.

المصدر: الوطن

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