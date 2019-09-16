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أيمن عودة: إذا صوت 65% من المواطنين العرب في انتخابات الكنيست فسيسقط نتنياهو واليمين

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أيمن عودة: إذا صوت 65% من المواطنين العرب في انتخابات الكنيست فسيسقط نتنياهو واليمين
RT
أيمن عودة رئيس "القائمة العربية المشتركة" في انتخابات الكنيست الإسرائيلي
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قال أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة التي تمثل أصوات المواطنين العرب في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، إنه في حال بلغت نسبة تصويتهم (العرب) 65%، فإن ذلك "كفيل بإسقاط" حكومة اليمين.

وقال عودة خلال مقابلة أجرتها معه RT، إن بداية هزائم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت قبل شهرين حينما فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ما تسبب بحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة، مؤكدا أن "الهزيمة الكبرى" لنتنياهو ستكون في حال أعطى 65% من المواطنين العرب أصواتهم للقائمة العربية المشتركة.

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عرب 48 في معادلة الانتخابات الإسرائيلية
عرب 48 في معادلة الانتخابات الإسرائيلية

يذكر أن تقريرا إسرائيليا صدر يوم الجمعة الماضي، رصد تورط جهات يمينية استيطانية في تمويل حملة مقاطعة عرب الـ 48 للانتخابات الإسرائيلية السابقة في أبريل، بقيمة نحو ربع مليون شاقل (70 ألف دولار).

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تقرير إسرائيلي: جهات استيطانية مولت حملة مقاطعة المواطنين العرب لانتخابات أبريل
تقرير إسرائيلي: جهات استيطانية مولت حملة مقاطعة المواطنين العرب لانتخابات أبريل

وبثت قناة "12" الإسرائيلية، تقريرا يكشف تمويل الجهات اليمينية لحملة المقاطعة بطباعة لافتات عملاقة دعمت مقاطعة الانتخابات.

وتحدث في التقرير أصحاب مطابع طبعت هذه اللافتات دون إظهار وجوههم، مؤكدين أن طباعة الملصقات كانت بناء على طلب جهات يمينية استيطانية، دون أن يذكروا أسماء الزبائن، مكتفين بالقول إن "الفواتير أحيلت إلى مستوطنات" في الضفة الغربية.

المصدر: RT

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