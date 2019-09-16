 
مباشر

السيسي للغانم : أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومي

أخبار العالم العربي

السيسي للغانم : أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومي
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mero

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، مؤكدا أن أمن الخليج مرتبط بأمن مصر القومي.

إقرأ المزيد
السيسي يحذر من رد بعشرات آلاف الصواريخ قد يفجر المنطقة
السيسي يحذر من رد بعشرات آلاف الصواريخ قد يفجر المنطقة

وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية أن رئيس مجلس الأمة الكويتي، أشاد بدور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس المصري في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وصول بوتين إلى أنقرة للمشاركة في القمة الثلاثية مع أردوغان وروحاني حول سوريا