مبعوث بوتين يبحث مع الأسد أجندة قمة أنقرة

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، مع رئيس البلاد، بشار الأسد، أجندة قمة أنقرة في إطار منصة أستانا وجهود روسيا لإزالة العقبات أمام التسوية في سوريا.

وأفادت الرئاسة السورية، في بيان أصدرته عقب الاجتماع، الذي جرى اليوم الأحد بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن لافرنتييف وضع الأسد "في صورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الاثنين في إطار مسار أستانا، والجهود الروسية المتواصلة من أجل تذليل العقبات التي تضعها بعض الدول، في المنطقة وخارجها، لتأخير التوصل إلى حل ينهي الحرب في سوريا".

وأضاف البيان أن الوفد الروسي أكد خلال لقائه الأسد أنه "انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين فإن موسكو عازمة على الاستمرار بالعمل مع دمشق للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب الإرهابية المستمرة على الشعب السوري، بالتزامن مع العمل على مكافحة الإرهاب وتطهير الأراضي السورية كافة".

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في قمة الدول الضامنة لعملية أستانا الخاصة بتسوية الأزمة السورية، إلى جانب نظيريه التركي، رجب طيب أردوغان، والإيراني، حسن روحاني.

وأكدت الدول الـ3 أن إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا يجب ألا تقوض وحدة أراضي البلاد وسيادتها.

وتأتي القمة في أنقرة على خلفية التوتر الميداني في منطقة إدلب لخفض التصعيد، واستمرار عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية التي من المتوقع أن يمثل بدء أعمالها انطلاقة جديدة في مسار تسوية الأزمة سياسيا.

المصدر: RT + وكالات