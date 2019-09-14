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الأمن العراقي: تفكيك خلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية في أربعينية الحسين

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الأمن العراقي: تفكيك خلية خططت لتنفيذ هجمات إرهابية في أربعينية الحسين
Reuters ABDULLAH DHIAA AL-DEEN
عنصر من الأمن العراقي في كربلاء
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أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القبض على شبكة مكونة من 6 أشخاص نشطوا في مدينة سامراء  ويتهمون بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الاحتفال بأربعينية الإمام الحسين.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أصدرته بهذا الشأن: "خلال عملية استباقية نوعية، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، من إلقاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 6 مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين، بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا".

وأضاف البيان أن عملية القبض "جاءت في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولا".

ويتوافد ملايين الأشخاص من داخل العراق وخارجها سنويا إلى محافظة كربلاء لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في العشرين من شهر صفر للسنة الهجرية.

المصدر: RT

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