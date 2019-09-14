المتحدث باسم الحوثيين يكشف تفاصيل استهداف معملين لأرامكو بالطائرات المسيرة

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، عن تفاصيل استهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية، اليوم السبت، باستخدام طائرات مسيرة.

وقال سريع إن العملية المنفذة حملت اسم "توازن الردع الثانية"، وهي تعتبر "إحدى أكبر العمليات التي تنفذها قواتنا في العمق السعودي".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أكدت في وقت سابق من اليوم تعرض معملين تابعين لشركة "أرامكو" لهجوم بطائرات مسيرة، ما تسبب في اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما لاحقا.

المصدر: وكالات