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السيطرة على حريقين اندلعا بعد هجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لـ "أرامكو" السعودية

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السيطرة على حريقين اندلعا بعد هجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لـ
Reuters DH
حريق معملي أرامكو
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أكدت وزارة الداخلية السعودية تمكن فرق الأمن الصناعي بشركة "أرامكو" من السيطرة على حريقين اندلعا في معملين تابعين للشركة استهدفتهما طائرات مسيرة صباح اليوم السبت.

وقال متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو في عملية السيطرة على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار".

وأضاف "تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

المصدر: واس

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