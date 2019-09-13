قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال، كينيث ماكنزي، إن الجيش الأمريكي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا، مضيفا أن هدفه النهائي هو خفض عدد تلك القوات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، يوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تجهز لإرسال نحو 150 جنديا للقيام بدوريات برية مع القوات التركية.

إقرأ المزيد

لكن ماكنزي قال خلال زيارة إلى بغداد، إن المهمة الجديدة لن تستلزم قوات إضافية، مضيفا: "لن نعزز تواجدنا على الأرض من أجل تنفيذ تلك الدوريات".

وقال القائد العسكري الأمريكي: "سنقوم بدوريات مع الأتراك وسنفعل ذلك في إطار العدد الحالي مع السعي نحو أي فرص لتقليل العدد بمرور الوقت".

المصدر: رويترز