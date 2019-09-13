 
مباشر

قائد عسكري أمريكي: لن نزيد من قواتنا في سوريا من أجل الدوريات مع تركيا

أخبار العالم العربي

قائد عسكري أمريكي: لن نزيد من قواتنا في سوريا من أجل الدوريات مع تركيا
AFP ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/meet

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال، كينيث ماكنزي، إن الجيش الأمريكي لن يزيد عدد قواته في سوريا لتنفيذ دوريات مشتركة مع تركيا، مضيفا أن هدفه النهائي هو خفض عدد تلك القوات.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، يوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تجهز لإرسال نحو 150 جنديا للقيام بدوريات برية مع القوات التركية.

إقرأ المزيد
البنتاغون يرفض التعليق على أنباء عن إرسال قوة إضافية إلى سوريا
البنتاغون يرفض التعليق على أنباء عن إرسال قوة إضافية إلى سوريا

لكن ماكنزي قال خلال زيارة إلى بغداد، إن المهمة الجديدة لن تستلزم قوات إضافية، مضيفا: "لن نعزز تواجدنا على الأرض من أجل تنفيذ تلك الدوريات".

وقال القائد العسكري الأمريكي: "سنقوم بدوريات مع الأتراك وسنفعل ذلك في إطار العدد الحالي مع السعي نحو أي فرص لتقليل العدد بمرور الوقت".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لماذا هرب نتنياهو بعد إطلاق الصواريخ الفلسطينية؟