أول فيديو لأمير الكويت بعد خروجه من المستشفى في أمريكا
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نشرت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمنزله في الولايات المتحدة، بعد خروجه من المستشفى مساء أمس.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن الأمير شكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية.
بالفيديو.. سمو الأمير بمنزله في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروجه من المستشفى مساء أمس— الجريدة (@aljarida) September 13, 2019
• يشكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبيةhttps://t.co/hdWsdJeBojpic.twitter.com/Gi60tzBCvk
وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.
المصدر: وكالات
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