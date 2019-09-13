أول فيديو لأمير الكويت بعد خروجه من المستشفى في أمريكا

نشرت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمنزله في الولايات المتحدة، بعد خروجه من المستشفى مساء أمس.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن الأمير شكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبية.

بالفيديو.. سمو الأمير بمنزله في الولايات المتحدة الأمريكية بعد خروجه من المستشفى مساء أمس



• يشكر كل من اطمأن على صحته بعد إجرائه الفحوصات الطبيةhttps://t.co/hdWsdJeBojpic.twitter.com/Gi60tzBCvk — الجريدة (@aljarida) September 13, 2019

وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.

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المصدر: وكالات