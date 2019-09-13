لبنان.. القضاء العسكري يحاكم "عميلا إسرائيليا" عاد بعد 20 عاما

أحال الأمن العام اللبناني إلى القضاء العسكري، اللبناني عامر الفاخوري، آمر معتقل الخيام إبان الاحتلال الإسرائيلي للبنان، والذي عاد إلى بيروت بعد 19 عاما من فراره إلى إسرائيل.

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وأصدرت المديرية العامة للأمن العام، بيانا اليوم الجمعة، أشارت فيه إلى أنها "وفي إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت المديرية العامة للأمن العام آمر معتقل الخيام سابقا اللبناني عامر الفاخوري، ونتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه وأنه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين المحتلة على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق ما جاء في البيان.

ولفت البيان إلى أنه "بعد انتهاء التحقيق مع الفاخوري، أحيل إلى النيابة العامة العسكرية استنادا إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس".

ويعرف عن الفاخوري أنه "جزار معتقل الخيام" في مرحلة الاحتلال الإسرائيلي للبنان، حيث مارس أبشع أنواع الانتهاكات بحق الأسرى، وكان يعد من أبرز عملاء إسرائيل في لبنان في صفوف "جيش لحد" (جيش لبنان الجنوبي).

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأن الفاخوري دخل إلى لبنان عبر مطار رفيق حريري الدولي، بجواز سفر أمريكي، وأن عنصر الأمن العام المكلف بالتدقيق في جوازات السفر لاحظ أن الفاخوري مطلوب للتوقيف، بخلاصة حكم غيابي بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة، وبمذكرات توقيف في جرائم خطف واغتصاب، إضافة إلى مذكرات توقيف غير قضائية صادرة عن الجيش اللبناني، لكنها كلها مسحوبة بفعل مرور الزمن.

وعلى إثر ذلك، سمح للفاخوري بدخول البلاد بعد حجز جواز سفره.

وقد أثارت عودة الفاخوري إلى لبنان غضبا كبيرا، لا سيما من اللبنانيين الذين تعرضوا للتعذيب على يده في معتقل الخيام جنوب لبنان، وسط دعوات إلى محاسبته على الجرائم الفظيعة التي ارتكبها بحق أبناء بلده.

هذه اللوحة معلقة الآن على أحد جدران معتقل الخيام وإسم العميل فاخوري في المقدمة !! #جزار_الخيامpic.twitter.com/cDEzPfP3p7 — علي شعيب 🇱🇧 (@ali_shoeib1) September 12, 2019

عين ابي اليسرى اقتلعها العميل فاخوري بمعتقل الخيام وتم استبدالها بعين زجاجية ومنع عنه الدواء وكان قريب من الموت،

حق علي افقعلوا العينتين بدل العين . pic.twitter.com/qZXrcrhh4e — Ali Fayad (@AliFayadd1) September 12, 2019

معتقل الخيام، ليس مشهدًا غريبًا عن #جزار_الخيام. يا ريت تخبّرنا كيف كنت تعذّب أهلنا هونيك وتأمر الجميع ينكّلوا بالمقاومين على عواميد الكهربا وبالزنازين. pic.twitter.com/yl1p15D5jO — layal jradi (@layalKjradi) September 12, 2019

المصدر: وسائل إعلام لبنانية