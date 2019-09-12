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شرطة مكة تصدر بيانا بشأن فيديو "خطف" طالب أمام مدرسة في جدة

أخبار العالم العربي

شرطة مكة تصدر بيانا بشأن فيديو
Reuters Faisal Al Nasser
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أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية بيانا رسميا بخصوص مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنه يوثق لحظة اختطاف طالب أمام مدرسة في جدة.

وذكرت الشرطة، في تغريدة نشرت على حساب إمارة منطقة مكة بـ "تويتر"، أمس الأربعاء، أنه لا صحة لما تم تداوله عن الحادث الذي وقع أمام مدرسة في حي الأجواد بجدة، موضحة: "الأمر لا يتعدى كونه مزاح بين مجموعة من الأصدقاء".

وأحدث هذا الفيديو صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه رجلان وهما يطاردان طفلا ويضعانه عنوة في مؤخرة سيارتهما ثم يغادران موقع الحادث.

 

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر أمنية توضيحها أن أجهزة الأمن تفاعلت مع القضية وأخذتها على محمل الجد بعد نشر الفيديو، وتم ضبط الأطراف المشاركة فيها، لكن سرعان ما تبين أن ما حدث ليس سوى مزاح بين مجموعة مراهقين، حيث كان المصور والناشر متفقين معهم.

المصدر: RT + سبق

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