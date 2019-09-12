شرطة مكة تصدر بيانا بشأن فيديو "خطف" طالب أمام مدرسة في جدة

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة في السعودية بيانا رسميا بخصوص مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنه يوثق لحظة اختطاف طالب أمام مدرسة في جدة.

وذكرت الشرطة، في تغريدة نشرت على حساب إمارة منطقة مكة بـ "تويتر"، أمس الأربعاء، أنه لا صحة لما تم تداوله عن الحادث الذي وقع أمام مدرسة في حي الأجواد بجدة، موضحة: "الأمر لا يتعدى كونه مزاح بين مجموعة من الأصدقاء".

شرطة #منطقة_مكة_المكرمة:

لاصحة لما تم تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الإجتماعي عن اختطاف طالب من أمام مدرسة بحي الأجواد في #جدة

..الأمر لا يتعدى كونه مُزاح بين مجموعة من الأصدقاء#إمارة_مكةpic.twitter.com/Mo4uuDDLMz — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 11, 2019

وأحدث هذا الفيديو صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه رجلان وهما يطاردان طفلا ويضعانه عنوة في مؤخرة سيارتهما ثم يغادران موقع الحادث.

معقول يا عالم اختطاف طالب من أمام المدرسة وفي وضح النهار المشكلة المدرسة تنفي عدم وجود أي شكوى والشرطة تقول ماوردنا أي بلاغ فهمونا بالله ايش الي صاير حقيقة ولا خيال والله الواحد صار يخاف على نفسة مو بس على اولادة الله المستعان ☠️ pic.twitter.com/6dWEobZHXW — مساعد بن صالح (@FjulMLwne3x9SfD) September 11, 2019

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر أمنية توضيحها أن أجهزة الأمن تفاعلت مع القضية وأخذتها على محمل الجد بعد نشر الفيديو، وتم ضبط الأطراف المشاركة فيها، لكن سرعان ما تبين أن ما حدث ليس سوى مزاح بين مجموعة مراهقين، حيث كان المصور والناشر متفقين معهم.

المصدر: RT + سبق