الأمم المتحدة: نزوح 350 ألف يمني خلال 2019

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن حوالي 350 ألف شخص نزحوا جراء الصراع المستمر في اليمن خلال العام 2019.

جاء ذلك في تغريدة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها في اليمن على "تويتر".

في عام 2019 فقط، نزح حوالي 350,000 شخص.

تغطي شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أكثر من42,000 موقع للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحين والعائدين والمهاجرين.#الوفاء_بالتعهدات_ينقذ_الارواحpic.twitter.com/ChM2UEVXrB — IOM Yemen (@IOM_Yemen) September 12, 2019

وأوضحت أن شبكة الباحثين المعنية بتتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، تغطي أكثر من 42 ألف موقع، للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المسيطرين على عدد من المحافظات والعاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن إلى مقتل حوالي 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في الصيف الماضي.

المصدر: الأناضول