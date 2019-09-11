أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وتعزيز التنسيق مع موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اللقاء المقرر بينهما في سوتشي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو، اليوم الأربعاء، أنه يخطط لمناقشة "تعزيز آليات التنسيق العسكري بين البلدين".

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ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وسيرافق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته لروسيا مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وكان الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد ذكر في وقت سابق أن الرئيس، فلاديمير بوتين، سيبحث مع نتنياهو في سوتشي غدا الخميس "تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط".

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء ينوي إبلاغ روسيا بقلقه إزاء "تعزيز مواقع إيران في سوريا".

المصدر: إنترفاكس