دانت البحرين بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

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وطالبت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، اليوم الأربعاء، "المجتمع الدولي بأسره بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان".

وقالت إن المنامة تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والمساند بقوة لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مبدأ حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

بدورها دانت السعودية في وقت سابق ما أعلنه نتنياهو، وأعربت عن رفضها القاطع لذلك، كما دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث هذه المسألة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بعد الانتخابات.

المصدر: وكالات