تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقام بتسليم الرسالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح للعاهل السعودي تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته للأمير الصباح أحمد الصباح، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وتشهد دول الخليج العربية حالة من التوتر ناتجة عن الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والامارات والبحرين من جهة أخرى، على خلفية اتهامات تلك الدول لقطر بـ"دعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية"، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتلعب الكويت دور الوسيط بين أطراف الأزمة الخليجية باعتبارها طرف محايد.

دعت قطر السلطات السعودية لتقديم أدلتها للاتهامات التي توجهها لقطر على الساحة الدولية.

دعوة قطر جاءت ردا على بيان سعودي صدر السبت، أكد أن الرياض اتخذت قرار مقاطعة الدوحة نتيجة "الانتهاكات الجسيمة" التي تمارسها السلطات القطرية "سرا وعلنا" منذ عام 1995.

المصدر: واس