مصر.. تعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق

صرحت مصادر لـ RT، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تعيين الرئيس بمحكمة اسئتناف القاهرة، المستشار حمادة الصاوي، نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق.

وأضافت المصادر أن نبيل صادق سيحال إلى التعاقد خلال أيام.

وكان المستشار الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل أيضا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.

المصدر: RT