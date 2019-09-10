الرئيس اللبناني يحث واشنطن على تسهيل عودة النازحين السوريين إلى أرضهم

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، الولايات المتحدة إلى مساعدة بلاده في جهودها الرامية إلى عودة النازحين السوريين المقيمين في لبنان إلى أرض وطنهم.

إقرأ المزيد

وأثناء استقباله مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، اليوم الثلاثاء، أكد عون أن لبنان "ماض في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن عدد العائدين إراديا بلغ حتى الآن 352 ألف نازح لم يواجهوا أي مشاكل".

ودعا رئيس الدولة الولايات المتحدة إلى أن "تساعد لبنان على تسهيل عودة النازحين إلى أرضهم، لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد بعد التداعيات السلبية التي طالت كل القطاعات اللبنانية نتيجة تزايد أعدادهم".

كما أكد عون "ضرورة تقديم منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى، مساعداتها إلى النازحين داخل سوريا، لأن ذلك يساعد في عودتهم إلى قراهم وأرضهم".

وأعرب الرئيس عون عن خشيته من أن "يكون موضوع النازحين السوريين قد تحول إلى مسألة سياسية يجري استغلالها بدلا من التعاطي معها من زاوية إنسانية".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام