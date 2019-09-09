أكد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقائه وفدا من المشاركين في "الملتقى النقابي العمالي الدولي الثالث للتضامن مع عمال وشعب سوريا" بدمشق، وجود خلل كبير بالتوازن في العالم.

وقال بشار الأسد، في كلمة اليوم الاثنين، إن الخلل يرجع إلى أن القوى المنتجة وعلى الرغم من أنها تمثل الشريحة الأكبر، إلا أنها ليست شريكة في صنع القرار أو حتى في الأرباح.

وأضاف أن ذلك كله بفعل القوى المالية الكبرى التي تريد أن تتحكم بالعالم لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب شريحة العمال التي تعبر عن المصالح الحقيقية للشعوب.

الرئيس #الأسد تحدث عن الخلل الكبير في التوازن الموجود في العالم لأن القوى المنتجة، وعلى الرغم من أنها هي الشريحة الأكبر، إلا أنها ليست شريكة في صنع القرار أو حتى في الأرباح، وذلك كله بفعل القوى المالية الكبرى التي تريد أن تتحكم بالعالم لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب شريحة العمال. — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 9 сентября 2019 г.

ونوه الأسد بأهمية اللقاء مع النقابات والمنظمات العمالية الممثلة لشريحة العمال، مؤكدا أهمية هذه الشريحة في أي مجتمع، كونها تعبر عن الهوية الوطنية والقومية في أي بلد ولذلك فعندما تكون بخير فهذا يعني أن المجتمع بخير.

وأشار الرئيس السوري إلى الدور الكبير الذي لعبه عمال سوريا عبر تاريخها والذي تكرس بشكل جلي في الدفاع عن البلاد في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إما عبر مواصلتهم عملهم بالرغم من المخاطر، أو في الذود عن أماكن عملهم وقراهم ومدنهم.

وبين أن الرؤية السورية تنطلق دائما من أن دور العامل هو جزء مهم في المجتمع وهو أساسي للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأن بناء الوطن ينطلق من مشاركة جميع الشرائح في المجتمع والعمال هم الشريحة الأوسع.

الرئيس #لأسد أشار خلال لقائه المشاركين في الملتقى النقابي العمالي الدولي إلى الدور الكبير الذي لعبه عمال #سورية عبر تاريخها والذي تكرس بشكل جلي في الدفاع عن البلاد في مواجهة التنظيمات الإرهابية، إن كان عبر مواصلتهم لعملهم بالرغم من المخاطر أو في الذود عن أماكن عملهم وقراهم ومدنهم pic.twitter.com/ptCCASEDl7 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 9 сентября 2019 г.

المصدر: سانا