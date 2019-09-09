ترامب: مستعد للمشاركة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه مستعد للمشاركة في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لحل الأزمة بين البلدين.

وقال ترامب، في حديث مع صحفيين، مساء اليوم الاثنين، أمام البيت الأبيض، تعليقا على إمكانية انضمامه إلى المفاوضات في إطار رباعية النورماندي: "أعتقد أن تنفيذ عملية تبادل للمعتقلين بين روسيا وأوكرانيا خطوة كبيرة وإيجابية جدا. وأنا سأشارك (في التفاوض) في حال احتاجوا إلى ذلك".

ونتيجة لمحادثات عدة أجراها مؤخرا الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنجزت موسكو وكييف، في وقت سابق من السبت، أول عملية من نوعها في السنوات الأخيرة لتبادل المعتقلين لدى الطرفين بصيغة 35 شخصا مقابل 35 شخصا، في إجراء لاقى ترحيبا علنيا واسعا داخل البلدين وكذلك في العالم الغربي، بما في ذلك من قبل ترامب.

وتعليقا على هذا التطور، اعتبرت الخارجية الروسية أن تنفيذ مثل هذه العملية بات ممكنا بفضل "إبداء الإدارة الأوكرانية الجديدة بقيادة زيلينسكي موقفا عاقلا واستعدادها للتوافقات".

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني عملية تبادل المعتقلين التي جرت اليوم، بالمرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقاته مع بوتين حول استئناف الحوار بين أوكرانيا وروسيا ووقف النزاع في منطقة دونباس شرق بلاده.

المصدر: وكالات