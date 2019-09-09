عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، اجتماعهم الخامس في مسقط لبحث النظام الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، محمد بوزبر، إن الاجتماع بحث مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد واتخذ عددا من الإجراءات تجاهها.

وذكر أن تلك الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع سبق أن أوصى بها وكلاء الأجهزة خلال اجتماعهم الرابع، ومن بينها مشروع النظام (القانون) الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون الخليجي ومشروع تحديث مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

وأشار محمد بوزبر إلى أن الاجتماع ناقش عددا من السياسات الأخرى المرتبطة بتطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المستقبلي في سياق حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشاد بالجهود التي بذلتها سلطنة عمان لإنجاح الاجتماع وكذلك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي قامت بالتحضير وإيجاد السبل الكفيلة لتحقيق أفضل النتائج التي تنصب في حماية المصالح المشتركة لدول المجلس.

وترأس الوفد الكويتي المشارك بالاجتماع الخليجي رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) المستشار عبد الرحمن النمش.

الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقش في مسقط عددا من الموضوعات منها القانون الاسترشادي لحماية المال العام لدول المجلس واتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإعداد أدلة إجرائية استرشادية pic.twitter.com/GWP0nCLIhz — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) 9 сентября 2019 г.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية