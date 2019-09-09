لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان التطورات الأخيرة في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاثنين، تطورات القضية السورية.

وأفادت الخارجية الروسية، في بيان، بأن الجانبين ناقشا، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الطرف التركي، "حالة عملية تسوية الأزمة في سوريا في سياق بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة، والاتفاقات التي توصل إليها رئيسا روسيا وتركيا (فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان) خلال محادثاتهما في مدينة جوكوفسكي يوم 27 أغسطس من العام الحالي".

وأضاف البيان أن "لافروف وتشاووش أوغلو أكدا اهتمام الطرفين المشترك بإنهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن".

كما تطرق الاتصال إلى مسائل التحضير للقمة المرتقبة بين الدول الضامنة لعملية أستانا، أي روسيا وتركيا وإيران، في اسطنبول، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع الخاصة بالتعاون الروسي التركي الثنائي.

من جانبها، أفادت مصادر دبلوماسية تركية بأن لافروف وتشاووش أغلو ناقشا كذلك التطورات الأخيرة في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

المصدر: RT + وكالات