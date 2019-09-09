أوضحت الكويت أن الأجواء العامة أقرب إلى التفاؤل منها إلى التشاؤم في ما يتعلق برأب الصدع الخليجي.

وأكد نائب وزير الخارجية، خالد الجار الله، في تصريح لـصحيفة "الراي" الكويتية، أن "الكويت كانت وما زالت مستمرة في جهودها لرأب الصدع الخليجي وحل الأزمة بين الأشقاء في إطار منظومة دول مجلس التعاون".

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وأشار إلى مشاركته بالرأي ما جاء في تقرير وكالة الأنباء السعودية بشأن دور الكويت في حل الأزمة.

وأفاد الجار الله بأن "المساعي الكويتية لم تتوقف طوال فترة الأزمة ولن تتوقف، وأن الكويت أكدت منذ اليوم الأول أنه لن يهدأ لها بال حتى يتم رأب الصدع الخليجي، وتعود العلاقات داخل منظومة مجلس التعاون كما كانت".

وقال: "إننا اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن".

وجددت السعودية التأكيد أن حل الأزمة الخليجية لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الرياض في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الأزمة الخليجية أنها "سعت منذ اندلاع الأزمة الخليجية للحفاظ على استقرار مجلس التعاون".

وعرض التقرير جهود المملكة منذ بداية الأزمة والإجراءات التي اتخذتها تجاه قطر، مشيرا إلى مشاركة قطر في الاجتماعات الخليجية التي تستضيفها المملكة، وأهمها القمة الخليجية الـ39 التي صدر عنها إعلان الرياض متضمنا أهمية التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة والحرص على قوته ووحدة الصف بين أعضائه.

ونوّه التقرير السعودي بدعوة الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى وقف الحملات الإعلامية التي بثت الفرقة ومست القيم لاحتواء الخلافات، كما أكد أن المملكة "ستظل سندا للشعب القطري وداعمة لأمنه واستقراره"، بغض النظر عما اعتبره انتهاكات من الدوحة.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية + وكالات