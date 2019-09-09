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السعودية تلغي الرسوم عن العمرة المتكررة

أخبار العالم العربي

السعودية تلغي الرسوم عن العمرة المتكررة
الكعبة المشرفة
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أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، اليوم الاثنين، إلغاء رسوم تكرار العمرة والبالغة 2000 ريال سعودي (533 دولارا).

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وقال بنتن إن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.

وكانت السعودية فرضت في 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة 2000 ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.

المصدر: عكاظ

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