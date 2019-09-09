راغب علامة يهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

هاجم المطرب اللبناني، راغب علامة، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي حاول استغلال أغنيته للهجوم على "حزب الله" اللبناني.

وعلق علامة عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه إسرائيل وعملاؤها من فظائع يوميا في لبنان وفلسطين وسوريا، منوها بأن إسرائيل لن تنجح في استدراج لبنان.

لن ينجح المتحدِّث العسكري بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في استدراجنا إلى الرد. فهو لا يستحق منا هذا "الشرف"، لا في الشكل، ولا في المضمون. في كل الأحوال، جميعنا يعلم ما ارتكبته وترتكبه اسرائيل وعملائها من فظائع يومياً في لبنان وفلسطين ،وسورية، وغيرهم... ونقطة عالسطر!#إسرائيل_عدو — Ragheb Alama (@raghebalama) 9 сентября 2019 г.

ونشر أدرعي صباح اليوم الاثنين، تغريدة، استغل فيها أغنية للمطرب اللبناني راغب علامة "طار البلد"، التي ينتقد فيها سياسات الحكومة اللبنانية وصراعات الساسة في البلاد.

المصدر: وكالات