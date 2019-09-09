مصدر لـRT: تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف الجوي

أعلن مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، تأجيل فتح منفذ القائم الحدودي بين العراق وسوريا بسبب القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية مسلحة في منطقة ألبو كمال السورية.

وقال المصدر لـRT إن "القصف الجوي الذي تعرضت له فصائل عراقية مسلحة داخل منطقة البو كمال ليلة الاثنين، قد يؤجل فتح معبر القائم البو كمال الذي كان من المقرر أن يفتتح اليوم أو غدا الثلاثاء".

وأضاف "لم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن للافتتاح الجديد، وبقي الأمر حتى إشعار آخر".

ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البو كمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.

المصدر: RT