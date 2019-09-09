السعودية تعلن عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة

أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة أحد أمراء العائلة المالكة.

وأصدر الديوان الملكي بيانا، أمس الأحد، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن فيه وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.

وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى، الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود".

وأفاد البيان بأنه سيصلى على الأمير المتوفي، اليوم الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: "واس"