"حزب الله" اللبناني يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة رامية بجنوب لبنان
Reuters Ronen Zvulun
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أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.
يتبع....
السيد حسن نصرالله في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ : "من الآن فصاعداً، سنواجه المسيّرات الإسرائيلية في سماء لبنان وسنعمل على إسقاطها "— Ali majed (@alimajed31189) 9 сентября 2019 г.
بيان حزب الله في تاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٩ pic.twitter.com/XOekV5hSa9
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