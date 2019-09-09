 
مباشر
عاجل
"حزب الله" اللبناني يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة رامية بجنوب لبنان

"حزب الله" اللبناني يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة رامية بجنوب لبنان

أخبار العالم العربي

Reuters Ronen Zvulun
أرشيف - طائرة مسيرة إسرائيلية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mdjo

أفادت قناة "المنار" اللبنانية أن "حزب الله" تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.

يتبع....

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد.. مشهد لا يحدث سنة 2019 بين العرب إلا في تونس