"حزب الله" اللبناني يعلن عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط بلدة رامية بجنوب لبنان

السيد حسن نصرالله في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ : "من الآن فصاعداً، سنواجه المسيّرات الإسرائيلية في سماء لبنان وسنعمل على إسقاطها "



بيان حزب الله في تاريخ ٩ / ٩ / ٢٠١٩ pic.twitter.com/XOekV5hSa9