فيديو نادر لزوجتي الرئيسين صدام حسين وحسني مبارك (فيديو)

نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، اليوم الأحد، مقطع فيديو نادرا لوالدتها خلال استقبالها سوزان، زوجة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

ويُظهر الفيديو الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق قامت بها عام 1988.

لقطات من استقبال ماجدة العراق الاولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في اكتوبر عام ١٩٨٨م

بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد و رنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد .. #ساجدة_خيرالله#رغد_صدام_حسين#رغد_صدام#رنا_صدام_حسينpic.twitter.com/X0FmvnBCyx — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) 7 сентября 2019 г.

وكانت في استقبال مبارك، ساجدة خير الله، زوجة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وتظهر في الفيديو رغد صدام خلال استقبال والدتها لسوزان مبارك، إلى جانب شقيقتها رنا صدام حسين وزوجة ابنه لمى ماهر عبد الرشيد.

المصدر: RT