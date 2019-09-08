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دمشق تدين تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في "المنطقة الآمنة" شمالي سوريا

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دمشق تدين تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في
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دانت سوريا بأشد العبارات قيام الجانبين الأمريكي والتركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي و"عدوانا موصوفا".

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تسيير أولى الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا
تسيير أولى الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية في تصريح لـ "سانا" اليوم الأحد: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأكد المصدر على موقف سوريا الرافض لهذا الأمر الذي يمثل عدوانا موصوفا بكل معنى الكلمة، ويهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سوريا، بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري في مطاردة المجموعات الإرهابية.

وشدد المصدر على رفض سوريا المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة، وعزمها على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية السورية.

المصدر: وكالات

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