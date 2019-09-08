روسيا توزع مساعدات إنسانية على سكان محافظة درعا السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الأحد، أن القوات الروسية وزعت قرابة طنين من المساعدات الإنسانية في محافظة درعا السورية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أليكسي باكين، في بيان صحفي، "تم بحث قضية، أي المناطق بحاجة إلى مساعدات أكثر من غيرها، وتم اختيار مناطق من محافظة درعا على بعد 85 كلم من العاصمة السورية دمشق​​​".

وأشار باكين إلى أن المساعدات هي عبارة عن مجموعة من المواد الغذائية (دقيق، أرز،أطعمة معلبة، سكر، شاي)، إضافة إلى بعض احتياجات طلاب الصف الأول في مدارس محلية، وأدوات رياضية بسيطة، مثل كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة.

يذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.

المصدر: سبوتنيك