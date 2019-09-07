تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتطهير منطقة شرق الفرات شمال سوريا قرب الحدود التركية من "التنظيمات الإرهابية" في غضون بضعة أسابيع.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام أعضاء فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بولاية أسكي شهير: "تطهير شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية على أجندتنا حاليا، وبإذن الله سنحل هذا الموضوع بشكل أو بآخر خلال بضعة أسابيع".

وأكد أردوغان أنه ينوي مناقشة هذه القضية ومسألة إقامة المنطقة الآمنة على الحدود التركية مع شرق الفرات السوري مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، على هامش الاجتماعات المقبلة بالأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس التركي: "مضطرون إلى اتخاذ خطوة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا".

وهدد الرئيس التركي ومسؤولون آخرون من إدارته مرارا بشن عملية عسكرية في منطقي منبج وشرق الفرات بسوريا، ستكون حال تنفيذها الثالثة للقوات التركية في البلد العربي، وتتحدث أنقرة عن ضرورة منع إنشاء "ممر إرهابي" على الحدود السورية في إشارة إلى المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها ذراعا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، والتي مثلت حليفا للولايات المتحدة في حربها على "داعش".

ومنذ العام الماضي، تخوض تركيا والولايات المتحدة محادثات صعبة حول إنشاء "منطقة آمنة" شمال سوريا، لم تسفر على مدار أشهر طويلة عن أي نتيجة بسبب خلافات حول شكلها وعمقها وآلية التحكم بها، حيث تسعى أنقرة لأن تكون المسيطر الوحيد على هذه الأراضي.

لكن في 7 أغسطس الحالي، تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز العمليات المشتركة الخاص بـ "المنطقة الآمنة"، التي يتوقع أن يكون عمقها نحو 30-40 كيلومترا مع سحب كل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها، لتعلن تركيا في 21 من الشهر الجاري عن إطلاق المرحلة الأولى من الخطة، وبدء عمل مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات