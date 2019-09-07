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الأمن المصري يلقي القبض على 25 شخصا الإخوان المسلمين

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الأمن المصري يلقي القبض على 25 شخصا الإخوان المسلمين
Reuters GHA/KTS
قوات أمن مصرية - أرشيف -
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ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 25 فردا من جماعة "الإخوان المسلمين"، بالفيوم، في إطار حملة أمنية واسعة النطاق في المحافظة.

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وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن العملية التي قادها اللواء عادل الطحلاوي، أسفرت عن ضبط سلاح ناري وذخائر، وتسجيل 1773 مخالفة وجنحة مرورية.

يذكر أن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أكد مؤخرا أن "تاريخ جماعة الإخوان، شاهد على أنها ترمي بأفرادها في المهالك".

المصدر: RT + وكالات

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