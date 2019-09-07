أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة مركبة عسكرية إسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة اليوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "قبل قليل أطلقت طائرة عسكرية النار باتجاه خلية قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة".

وتابع البيان، "قامت الطائرة المسيرة بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني وعادت فورا إلى داخل القطاع، ولم تقع إصابات في صفوف قوات الجيش، واقتصر الأمر على أضرار طفيفة لحقت بمركبة عسكرية إسرائيلية".

المصدر: RT