مراسلنا: دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة

أفاد مراسلنا بأن دوي صافرات الإنذار سمع، مساء اليوم الجمعة، في مناطق إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

وأضاف أن طائرات استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي تحلق على ارتفاع منخفض جدا في الأجواء الشمالية للقطاع. وأشار المراسل إلى أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت نقطة للضبط الميداني في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن من بين المناطق التي دوت فيها صافرات الإنذار: سديروت، والمجلس الإقليمي "شعار هانيغيف".

فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية أن 5 قذائف صاروخية أطلقت من غزة، مساء الجمعة، وسقطت إحداها في منطقة مفتوحة بـ "شعار هانيغيف" دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين فلسطينيين اثنين، وإصابة 23 شخصا خلال الجمعة الـ 73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

وأفادت الوزارة بأن أحد القتيلين شاب يبلغ من العمر 17 سنة.

المصدر: RT + وكالات