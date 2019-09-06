أقدم مواطن لبناني، اليوم الجمعة، على إضرام النار بنفسه، أمام إحدى المحاكم في بيروت، احتجاجا على المماطلة في بت دعوى قضائية له عالقة لدى المحكمة.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المواطن "جورج. خ" (مواليد العام 1955) سكب مادة البنزين على ملابسه، وأضرم النار بنفسه أمام نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي عند مدخل قصر عدل بيروت، حيث سارع عناصر الدرك إلى إطفاء النار، التي اندلعت بجسده قبل أن يفقد الوعي ويسقط أرضا.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إنه كان يردد كلاما غير مفهوم باستثناء جملة "أعطوني الدواء".

هذا وطلب المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش من فصيلة قوى الأمن الداخلي في طريق الشام المباشرة بالتحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، فيما نقل عناصر الصليب الأحمر اللبناني المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من الجدير ذكره، أن المحاكم في لبنان، تدخل في عطلة صيفية جزئية في شهر أغسطس، ما يؤدي إلى تأخر النظر في بعض الملفات والقضايا.

وتنظر الحكومة اللبنانية في الآونة الأخيرة في مجموعة من التعيينات القضائية، وسط دعوات إلى اتباع معايير الكفاءة والنزاهة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

