اعتبر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة، أن جهود السعودية والإمارات هما "الركيزة الأساسية" في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.

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وكتب آل جابر في تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، قائلا إن "اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية .... تمثل جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسؤولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار".

١- إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الامن والاستقرار في اليمن ودعم الحكومة الشرعية لإنهاء الانقلاب والمحافظة على الدولة من براثن المليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران . — محمد ال جابر (@mohdsalj) 6 сентября 2019 г.

٢- تمثل جهود المملكة والامارات الركيزة الاساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسئولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار . — محمد ال جابر (@mohdsalj) 6 сентября 2019 г.

وأضاف الجابر أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة المسلحين الحوثيين في كل الجبهات، وأن أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع "الإيراني الخبيث" في اليمن.

٣- تقدر المملكة تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة الميليشا الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات، وتؤكد انهم يمثلون مع اخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الايراني الخبيث في اليمن . — محمد ال جابر (@mohdsalj) 6 сентября 2019 г.

وأكد السفير السعودي أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوخ، مشيرا إلى أن السعودية تدرك الصعوبات التي تواجهها أطراف حوار جده، وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء، وأن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.

٤- تدرك المملكة أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتاثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوه، كما تدرك الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جده امام مختلف توجهات وافكار ومطالب مؤيديهم، وتثمن المملكة حرص الجميع على الحوار وتجنب اراقة الدماء. — محمد ال جابر (@mohdsalj) 6 сентября 2019 г.

المصدر: وكالات