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السفير السعودي في اليمن: السعودية والإمارات ركيزة أساسية لإنهاء الأزمة في الجنوب

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السفير السعودي في اليمن: السعودية والإمارات ركيزة أساسية لإنهاء الأزمة في الجنوب
الشرق الاوسط
السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر
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اعتبر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة، أن جهود السعودية والإمارات هما "الركيزة الأساسية" في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.

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وكتب آل جابر في تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، قائلا إن "اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية .... تمثل جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسؤولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار".

وأضاف الجابر أن المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة المسلحين الحوثيين في كل الجبهات، وأن أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع "الإيراني الخبيث" في اليمن.

وأكد السفير السعودي أن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوخ، مشيرا إلى أن السعودية تدرك الصعوبات التي تواجهها أطراف حوار جده، وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء، وأن المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.

المصدر: وكالات 

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