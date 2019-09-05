عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمدينة الرياض، اليوم الخميس، الاجتماع الـ 37 للجنة الاستخبارات والأمن بدول المجلس.

وحضر الاجتماع، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي بن حميد آل علي، ومديري هيئات الاستخبارات والأمن بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة عدد من مواضيع العمل العسكري الخليجي المشترك.

وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية في كلمته خلال الاجتماع، عن شكره وتقديره لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون، على متابعتهم ودعمهم الدائم للعمل والتعاون العسكري المشترك، مشيدا بالجهود التي بذلتها لجنة الاستخبارات خلال الاجتماع للخروج بنتائج وتوصيات بناءة تساهم في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك.

ويأتي هذه الاجتماع استكمالا للاجتماعات السابقة للجنة الاستخبارات والأمن ضمن جدول الاجتماعات المقررة لتطوير جوانب التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

لجنة الاستخبارات والأمن للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها السابع والثلاثون https://t.co/SIqNpfHLOxpic.twitter.com/KqHtHutSdh — مجلس التعاون (@GCCSG) 5 сентября 2019 г.

المصدر: صحيفة الرياض