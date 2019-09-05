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محامي سيف الإسلام القذافي ينفي علاقة موكله بحساب يحمل اسمه على "تويتر"

أخبار العالم العربي

محامي سيف الإسلام القذافي ينفي علاقة موكله بحساب يحمل اسمه على
Reuters
سيف الإسلام القذافي - أرشيف
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نفى خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، صلة موكله بالصفحة المنسوبة له على "تويتر"، مشيرا لوقوف جهات أخرى وراء الحساب، لـ"أهداف خاصة قد تكون معادية للشعب الليبي".

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وحذر الزايدي الصحفيين والإعلاميين من التعامل مع الحساب الوهمي، ونقل تصريحات عنه منسوبة لسيف الإسلام القذافي أو غيره من أبناء الزعيم الراحل معمر القذافي.

كما شدد محامي القذافي الابن على أهمية التحقق من أي تصريحات تخرج من أشخاص أو صفحات مدعية تبعيتها لسيف الإسلام، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بعائلة القذافي كي لا تتعرض للمساءلة القانونية.

المصدر: RT

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