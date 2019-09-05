نفى خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، صلة موكله بالصفحة المنسوبة له على "تويتر"، مشيرا لوقوف جهات أخرى وراء الحساب، لـ"أهداف خاصة قد تكون معادية للشعب الليبي".

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وحذر الزايدي الصحفيين والإعلاميين من التعامل مع الحساب الوهمي، ونقل تصريحات عنه منسوبة لسيف الإسلام القذافي أو غيره من أبناء الزعيم الراحل معمر القذافي.

كما شدد محامي القذافي الابن على أهمية التحقق من أي تصريحات تخرج من أشخاص أو صفحات مدعية تبعيتها لسيف الإسلام، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي خبر يتعلق بعائلة القذافي كي لا تتعرض للمساءلة القانونية.

المصدر: RT