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جولة ثالثة للتحلیق المشترك بين تركيا والولایات المتحدة شمال سوریا

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جولة ثالثة للتحلیق المشترك بين تركيا والولایات المتحدة شمال سوریا
Reuters Murad Sezer
مروحية تركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن إجراء جولة ثالثة للتحليق المروحي المشترك مع الولايات المتحدة في أجواء شمال سوريا، ضمن الخطوة الأولى لإنشاء "المنطقة الآمنة" هناك.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "تم، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة شرق الفرات في سوريا، تنفيذ تحليق مروحي مشترك ثالث شارك فيه عسكريان تركيان وآخران أمريكيان".  

ومنذ العام الماضي، تخوض تركيا والولايات المتحدة محادثات صعبة حول إنشاء "منطقة آمنة" شمال سوريا، لم تسفر على مدار أشهر طويلة عن أي نتيجة بسبب خلافات حول شكلها وعمقها وآلية التحكم بها، حيث تسعى أنقرة لأن تكون المسيطر الوحيد على هذه الأراضي.

لكن في 7 أغسطس الحالي، تمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مركز العمليات المشتركة الخاص بـ "المنطقة الآمنة"، التي يتوقع أن يكون عمقها نحو 30-40 كيلومترا مع سحب كل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية منها، لتعلن تركيا في 21 من الشهر الجاري عن إطلاق المرحلة الأولى من الخطة، وبدء عمل مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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