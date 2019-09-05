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إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة الأردنية تحسبا لاحتجاجات المعلمين

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إجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة الأردنية تحسبا لاحتجاجات المعلمين
Reuters Muhammad Hamed
عناصر من الشرطة الأردنية - أرشيف
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شددت الأجهزة الأمنية الأردنية إجراءاتها الأمنية وسط العاصمة عمان تحسبا لوقفة احتجاجية، ستقوم بها نقابة المعلمين اليوم للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروفهم الاقتصادي.

ومنعت وزارة الداخلية نقابة المعلمين من إقامة الوقفة الاحتجاجية على دوار الداخلية أو الدوار الرابع، وسمحت لهم بتنظيمها في الساحة المقابلة لمجلس النواب.

من جانبها لوحت نقابة المعلمين بالخروج في وقفة احتجاجية بالقرب من رئاسة الوزراء للمطالبة بزيادة تصل إلى 50% على رواتبهم الأساسية وتطالب الحكومة بالوفاء بالتزاماتها.

وقد تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة، ممثلة بوزارتي التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية، التي ينوي المعلمون تنفيذها اليوم قرب الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة مهنة بنسبة 50%.

المصدر: RT + وكالات

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