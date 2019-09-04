شنت إدارة مكافحة المخدرات في مصر حملة كبيرة بالتنسيق مع الأمن الوطني والعام والمركزي استهدفت إحدى المناطق بأسيوط، لضبط عناصر خطرة متخصصة بزراعة نبات القنب المخدر (البانجو).

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاتجار.. وقد أسفرت جهود الحملة عن استهداف 8 من العناصر الإجرامية الخطرة وضبط الآتي:

-مساحة مزروعة بنبات القنب المخدر (البانجو)، تقدر مساحتها بـ2 فدان و22 قيراط.

-مساحة 3 أفدنة مزروعة بنبات القنب على ضفاف نهر النيل.

-مخزن يضم كمية من البانجو المخدر وزنها نصف طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.

ناصر حاتم